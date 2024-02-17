Сладков назвал причины успеха ВС РФ в Авдеевке Сладков: успехам ВС России на Авдеевском направлении содействовала авиация

Фото: МО РФ

Успехам Вооруженных сил России на Авдеевском направлении содействовала авиация, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, успешное наступление армии РФ подтверждают массированные удары бомбами.

Сладков подчеркнул, что все используемые российской армией бомбы новые, а старых давно нет. Он отметил, что ПВО и образцы снарядов НАТО не сработали, хотя интенсивно пускали ракеты. Также военкор сообщил об отсутствии потерь в авиации. Он добавил, что основную работу делает российская пехота.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки ночью 17 февраля. Он написал, что принял такое решение во избежание окружения и ради сохранения жизней солдат. По словам военного, украинские войска перейдут к обороне на более выгодных рубежах.

До этого Александр Сладков назвал союз президента Украины Владимира Зеленского и нового главкома ВСУ трагичным для украинского народа. Новый военачальник начал стягивать в Авдеевку оставшиеся боевые резервы, которых и так немного, объяснил он. По мнению военкора, на линии соприкосновения для Украины назревает трагедия.