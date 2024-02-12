Сладков объяснил трагичность союза Зеленского и Сырского Сладков назвал союз Зеленского и Сырского трагедией для украинского народа

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Союз президента Украины Владимира Зеленского и нового главкома ВСУ Александра Сырского трагичен для украинского народа, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он объяснил это тем, что Киев стягивает в Авдеевку имеющиеся боевые резервы, которых у армии не много, и в этом случае планов по обороне других городов, в том числе и столицы, у Украины нет.

Этот союз трагичен. Для украинского народа. <...> Сырский начал заводить под Авдеевку имеющиеся боевые резервы. Их так много у Киева, этих резервов? Значит, или пан, или пропал — они ставят только на этот зимний сезон, никаких планов оборонять Полтаву, Сумы, Черкассы, Чернигов, Киев, наконец. Трагедия у них там назревает, — сообщил журналист.

Ранее командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский сообщил о переброске в Авдеевку новых сил. Так, по его словам, Киев рассчитывает удержать позиции в этом районе, где подразделениям ВСУ приходится сталкиваться с натиском российской пехоты и бронетехники.

Позже издание Forbes написал, что это одна из лучших бригад украинской армии. Речь, по данным издания, может идти о 3-й штурмовой бригаде, которая еще на прошлой неделе находилась в резерве на востоке Украины.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что это не поможет Киеву «отбить Авдеевку». По его мнению, переброшенные на оборону города новые силы смогут лишь затянуть сопротивление.