Авдеевка, Мордвичев, Купянск, флаг РФ на АКХЗ. Что сейчас происходит на СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Текущая ситуация в Авдеевке, флаг РФ на крыше Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) и администрации города, обстановка у Харькова и Купянска, награда для Андрея Мордвичева — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО на сегодня, 17 февраля. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Сладков рассказал, взяли ли ВС РФ полностью под контроль Авдеевку

«Я резюмирую так: командование ВСУ объявило о выводе своих войск из Авдеевки, пленные украинские военные утверждают, что приказа уходить не было, отдельные группы ВСУ, оставляя раненых, покидают позиции и выбираются в тыл по собственной инициативе, доходят далеко не все, бои в Авдеевке продолжаются, военные ВСУ окружены и контролируют часть города. На любом здании или флагштоке Авдеевки знамя мы пока водрузить не можем. Но!!! Сейчас уже начался авдеевский апокалипсис для ВСУ. Вот в этом я уверен. Финал для украинских военных будет ужасен, это уже не элегантный финиш „Азова“ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Мариуполе. Ведь 3-я штурмовая бригада ВСУ создана на основе того старого „Азова“. Тут времени на гуманность может и не хватить. Уговаривать никто никого долго не будет. Мы уже брали „Азов“ в плен, вон они, уже дома, главных так точно обменяли. Пожалеют ли их второй раз? Интересный вопрос, правда?» — написал военкор.

Фото: МО Украины

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Военная хроника» рассказала, что сейчас происходит в Авдеевке

«Как ожидалось, после крупного продвижения ВС РФ в Авдеевке в российском сегменте Telegram начали появляться сообщения, что штурм города завершен. На деле это, разумеется, не так. Штурм Авдеевки не будет завершен как минимум до момента полного контроля периметра города, включая полную зачистку АКХЗ, юго-востока с частным сектором, всех посадок рядом и сел вроде Ласточкина и Орловки. Сейчас обстановка в городе следующая: гарнизоны ВСУ постепенно изолируются с целью дальнейшего уничтожения. Взятие украинских позиций „Зенит“ и „Чебурашка“ также не завершает штурм Авдеевки, а скорее приближает российские войска к финальному штурму города и создает для этого необходимые условия», — отметили авторы канала.

Источник также сообщил, что бойцы 114-й бригады 1АК недавно установили флаг России на крыше зданий Авдеевского коксохима.

«Уточнение по „азовцам“ в подвалах коксохима. На всей территории АКХЗ в данный момент идет зачистка силами 114-й бригады. На обследование всех закутков, подвалов и помещений потребуется значительное количество времени, процесс будет примерно такой же, как с „Азовсталью“. Администрация Авдеевки в микрорайоне Химик на ул. Молодежной и железнодорожный вокзал — под контролем ВС РФ. Взятие микрорайона Химик и его административного квартала, а также контроль над комплексом зданий Авдеевского коксохима финализируют огромную боевую работу российской армии на этом направлении», — добавила «Военная хроника».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Геннадий Алехин рассказал, что сейчас происходит на Харьковском направлении

«Наряду с ощутимыми успехами наших войск на Авдеевском направлении на Харьковском направлении большой активности не наблюдается. Но! Огневые позиции, опорные пункты, укрепрайоны противника, которые сооружены между белгородским приграничьем и городом Харьковом, подвергаются массированному огневому воздействию из Белгородского региона. Используются новые реактивные системы залпового огня. Не буду называть эти системы, но у меня есть такая информация, что они поступили уже в Западной группировке войск и успешно применяются на Харьковском направлении — канонада стоит сильная. Наряду со ствольной дальнобойной артиллерией активно работает армейская авиация, то и дело слышны взрывы между белгородским приграничьем и Харьковом. Некоторые блогеры и военкоры сообщают различные данные, говорящие, откуда велась стрельба при ракетной атаке на Белгород. Если внимательно посмотреть на карту, от населенного пункта Липцы до Белгорода — по прямой 50 километров, дальность стрельбы чешской системы РЗСО максимально — 41 километр. По моим сведениям, эти удары наносились из населенных пунктов, которые находятся на расстоянии до 10 километров белгородского приграничья. Например, Казачья Лопань. Хочу особо подчеркнуть, что граница между Харьковской и Белгородской областями имеет здесь выпуклый характер, это касательно и Белгородского района, а также Шебекинского городского округа, это приближает позиции ВСУ к Белгороду. Ситуация на белгородском приграничье непростая. Обстрелы со стороны противника продолжаются. Но и мы наступаем на Купянском участке фронта», — отметил военный эксперт.

Фото: МО Украины

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Кто руководил наступлением на Авдеевку?

«Всегда приятно, когда есть повод хвалить высокое командование. Авдеевской операцией руководил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич. Напомню, что генерал Мордвичев проявил себя еще в начале СВО на Мариупольском направлении», — написал журналист Даниил Безсонов.

Генерал-полковник Андрей Мордвичев может стать вторым из командующих округами, кто будет удостоен звания Героя России за время СВО, на данный момент все четыре округа управляются командующими без данного почетного звания, пишут российские Telegram-каналы.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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