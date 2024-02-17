«Выход из тупика»: военкор объяснил, как ВСУ проиграли битву за Авдеевку Военкор Коц назвал авиабомбы ВС России главным фактором продвижения в Авдеевке

Фото: МО РФ

Взятие Авдеевки можно считать триумфом планирующих авиабомб ВС РФ, написал военкор Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, снаряды являются главным фактором продвижения российских сил в населенном пункте. Именно в Авдеевке ВС РФ продемонстрировали, как можно выйти из тупика, добавил военкор.

В последние дни суицидальной обороны города украинские захистники называли российские планирующие авиабомбы одним из главных факторов продвижения ВС РФ в Авдеевке. <...> Так и выглядит превосходство в воздухе и в артиллерии. И это ответ тем, кто спрашивает: «А как мы будем прорывать подготовленную оборону ВСУ? Мы же столкнемся с тем же, с чем они летом в Запорожье. Это же тупик». Ну вот в Авдеевке продемонстрировали выход из тупика, — написал Коц.

Не стоит забывать и про постоянную работу артиллерии и сотни FPV-дронов, добавил он. Эта победа не состоялась бы без самоотверженности российских бойцов, без постоянного наблюдения с воздуха и грамотного планирования, добавил Коц.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что успехам Вооруженных сил России на Авдеевском направлении содействовала авиация. По его словам, наступление армии РФ подкреплялось массированными ударами бомб.