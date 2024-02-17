Битва за Авдеевку 17 февраля: последние новости сегодня, планы и цели ВС РФ

Фото: МО Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально заявил о выводе украинской армии из Авдеевки. Что сейчас происходит в городе, какие последние новости поступали с этого участка фронта СВО, о чем пишут военкоры 17 февраля?

Ситуация в Авдеевке 17 февраля 2024 года

Командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский сегодня также заявил, что «личный состав уже выведен» и украинские военные «заняли оборону на определенных рубежах».

Военный эксперт Борис Рожин подвел промежуточные итоги битвы за Авдеевку.

«Битва за Авдеевку стала фактически первым крупным сражением ВС РФ, выигранным в 2024 году, и это первый крупный город, освобожденный (с оглядкой на необходимость зачистки, плюс освобождение коксохима) в 2024 году. Пал наиболее сильно укрепленный и подготовленный к долговременной обороне оперативно-стратегический укрепрайон противника в Донбассе. Враг реально оттесняется от непосредственных окраин Донецка, где фронт фактически проходил у городской черты. Обстрелы это не прекратит, но несколько снизит их интенсивность. Основные лавры за поражение в Авдеевке пожали Владимир Зеленский и Александр Сырский. Валерий Залужный вовремя смылся, хотя все оперативные причины для поражения ВСУ в Авдеевке сформировались как раз при Залужном. Американцы умело вывели свою креатуру из-под удара. Решающим моментом в битве за Авдеевку стал прорыв наших штурмовиков к югу от коксохима и разрезание города на две части, что предопределило быстрый развал обороны противника. Важнейшую роль сыграло и массированное применение тяжелых авиабомб, уничтожавших узлы обороны противника на пути продвижения наших войск», — написал он.

Военкор Евгений Поддубный также подвел первые итоги битвы за Авдеевку.

«Успех армии России в последние сутки уже позволяет подводить промежуточные итоги операции по освобождению Авдеевки и уничтожению одного из наиболее мощного укрепленного района противника на всей линии боевого соприкосновения. Наше командование полностью переиграло западных военных кураторов киевского режима и украинских генералов. А наши солдаты и офицеры растоптали подразделения армии трусов и детоубийц. Первое, и для меня главное, заключается в том, что в этой наступательной операции мы использовали весь опыт, накопленный за время боевых действий в рамках СВО. Это касается и разведывательно-ударных контуров, и применения авиации с мощными фугасными бомбами, которые планируют и корректируются. Мы получили превосходство в возможности применять FPV-дроны. Использование высокоточных средств огневого поражения, актуальной разведывательной информации и оперативная реализация достоверных разведданных позволили сократить наши потери, беречь солдат и значительно повысить потери противника», — подчеркнул журналист.

Фото: МО Украины

По его словам, «отдельная тема — это оперативное уничтожение разведчиков противника».

«На операторов БПЛА подразделений киевского режима никто не жалел чугуна, поэтому противник часто оставался без глаз, что позволяло ситуационно использовать „туман войны“. За успехом стоит огромная работа нашей авиации. Летчики — красавцы. И это отзывы наших разведчиков о своих коллегах. Также мы активно использовали просчеты противника, не прощали ни тактических, ни стратегических ошибок. Несколько слов о системе боевого управления. Наша система работает эффективнее, несмотря на то что за противника играет западная спутниковая группировка, коммерческий провайдер спутникового интернета „Старлинк“, разведывательная авиация и западные высокоточные средства огневого поражения. А система боевого управления выстроена натовскими специалистами. Сырский объявил о сдаче Авдеевки, но очевидно, что это решение было принято с опозданием минимум на сутки. Части противника, которые оказались в окружении, дезорганизованы, связь с командованием нарушена, возможностей для выхода сейчас у них нет. То есть либо смерть, либо плен. В очередной раз командование киевского режима демонстрирует полное безразличие к собственным потерям», — подчеркнул военкор.

По данным Поддубного, сейчас в Авдеевке ВС РФ продолжают занимать новые позиции.

«В Авдеевке продолжается зачистка. На Авдеевском коксохиме скапливаются войска противника, которым удалось бежать из окружения. Но теперь уже угроза окружения нависла и над ними. Киевский режим будет держаться за завод. Отдельно нужно отметить роль нашего Генштаба. Все по-красоте. Ни добавить, ни убавить. Главный фактор же нашего успеха — это русский солдат. Самое серьезное и совершенное наше оружие. Слава русскому солдату! Враг будет разбит, победа будет за нами!» — добавил он.

«Военная хроника» рассказала, какие задачи у ВС РФ остались в Авдеевке.

«В городе осталось несколько очагов сопротивления: пока не зачищены до конца микрорайон Химик и значительная площадь частного сектора на юго-востоке, а также территория Авдеевского коксохимического завода. Там блокированы бойцы „Азова“ (террористическая организация, запрещена в РФ) из 3-й ОШБр, и их безопасный выход с территории более невозможен — как из-за боевой обстановки и огневого контроля ВС РФ, так и из-за отсутствия пригодного для выхода транспорта, значительная часть которого была уничтожена и повреждена прилетами ФАБ-1500 по территории АКХЗ днем 15 и 16 февраля. Точное количество сил 3-й ОШБр ВСУ на территории коксохима неизвестно, однако речь может идти о батальоне или более, что практически полностью повторяет ситуацию с „сидением“ боевых групп ВСУ в подвалах комбината „Азовсталь“. Общая численность гарнизона ВСУ, включая подразделения в частном секторе, микрорайоне Химик и АКХЗ, оценивалась в 1500–1900 человек. И хотя украинские ресурсы не спешат признавать потерю Авдеевки, наиболее активная часть сражения за город, очевидно, завершена», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что ВС РФ осталось занять все улицы в городе, разминировать ключевые объекты, а затем помочь подразделениям, которые продвигаются дальше на северо-запад в район Очеретино.

«Оттуда же, из Очеретино, и с других флангов, куда выходят украинские войска, по району АКХЗ пока работает украинская артиллерия, которую российским войскам еще предстоит подавить, чтобы окончательно решить вопрос с гарнизоном ВСУ на коксохиме. Несмотря на потерю Авдеевки и всех оборонительных рубежей, построенных с 2014 года, проблемы для ВСУ только начинаются. Аналогичной Авдеевке как по качеству, так и по протяженности линией обороны от Ласточкино до Орловки и Семёновки на запад и, скорее всего, далее в сторону Карловского водохранилища украинская сторона не обладает. Это значит, что, скорее всего, при переносе боевых действий на новые позиции, занятые ВСУ, армия Украины будет быстрее нести безвозвратные потери, чем в Авдеевке, и в конечном счёте снова будет вынуждена перемещать позиции западнее», — добавила «Военная хроника».

Минобороны РФ это пока никак не комментировало.

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