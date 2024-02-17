Армия Украины покинула Авдеевку: что сказал главком ВСУ Сырский

Фото: МО Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Почему он принял такое решение и что известно о ситуации в городе — в материале NEWS.ru.

Что известно об отступлении ВСУ из Авдеевки

По словам Сырского, он принял решение о выводе бойцов Вооруженных сил Украины из Авдеевки во избежание окружения и ради сохранения жизней солдат.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и [ради] сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — указал главком.

При этом командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский написал в своем Telegram-канале, что подразделения армии Украины уже покинули Авдеевку и сейчас находятся на «заранее подготовленных позициях».

«Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции», — отметил он.

Какая сейчас ситуация в Авдеевке

Telegram-канал «360» накануне информировал, что российские военные продвинулись к центру Авдеевки. По данным канала, подразделение «Черные Барсы» взяло под контроль городской парк и поликлинику. В Министерстве обороны РФ эту информацию еще не комментировали.

В канал «360» также опубликовано видео, на котором российские бойцы водружают флаги Тувы и Минобороны на монумент героям Великой Отечественной войны.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры боев под Авдеевкой, на которых видно, как российские военнослужащие наносили удары по позициям Вооруженных сил Украины. По информации канала, ВС РФ уничтожили склад противника с боекомплектом.

«На кадрах — уничтожение воинами с Алтая позиций и склада БК ВСУ. Также виден и контроль российских войск над железнодорожным вокзалом. Разгром врага идет полных ходом», — уточнили авторы.

Как в США охарактеризовали ситуацию в Авдеевке

Ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений для ВСУ, заявила журналистам высокопоставленная представительница Пентагона. По ее словам, США и союзники понимают, что без $60 млрд, выделение которых не может согласовать Конгресс, у украинской армии нет шансов против ВС России.

«Мы видим, что у украинцев заканчиваются критические запасы, особенно боеприпасы. Мы видим в этом предвестие того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования. <...> Будет много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы», — сказала чиновник.

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