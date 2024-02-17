В Сети появились кадры разгрома украинских войск в Авдеевке «РВ»: ВС России уничтожили склад ВСУ в Авдеевке

Фото: Bulkin Sergey/Global Look Press

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры боев под Авдеевкой, на которых видно, как российские военнослужащие наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины. По информации канала, ВС РФ уничтожили склад противника с боекомплектом.

На кадрах — уничтожение воинами с Алтая позиций и склада БК ВСУ. Также виден и контроль российских войск над железнодорожным вокзалом. Разгром врага идет полных ходом, — уточнили авторы.

По данным канала, в районе Авдеевки 1-я Славянская бригада полностью уничтожила 3-ю роту 110-й бригады ВСУ, захвачено знамя противника. Авторы добавили, что ВС РФ перерезали дорогу от Ласточкино до Авдеевского коксохимического завода.

Ранее в Минобороны США признали, что ситуация в Авдеевке может стать началом череды новых поражений для ВСУ. Если Вашингтон не выделит Киеву $60 млрд, Украина обречена, подчеркнули там.

Министерство обороны РФ 16 февраля информировало, что за последнюю неделю российские военнослужащие успешно отразили 46 атак противника на Донецком направлении. ВСУ попытались взять штурмом четыре населенных пункта, но это им не удалось. За последние семь дней противник потерял в общей сложности 5,5 тысячи человек, 11 танков и 14 бронемашин. В плен сдались 35 украинских бойцов.