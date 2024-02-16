ВС России отразили 46 атак под Донецком: новости СВО на вечер 16 февраля

Фото: МО РФ

Подразделения Южной группировки российских войск успешно отразили 46 атак противника на Донецком направлении за последнюю неделю, говорится в сводке, опубликованной Министерством обороны РФ. По данным ведомства, противник попытался взять штурмом позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Красное и Шумы. Однако штурмовикам ВСУ так и не удалось выполнить поставленную задачу.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения СВО утром 16 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ потеряли почти 5,5 тысячи солдат за неделю

Вооруженные силы Украины понесли значительные потери за последнюю неделю. Как заявили в Министерстве обороны России, только на Донецком направлении противник потерял более 1820 солдат. В период с 11 по 16 февраля на данном направлении были уничтожены 11 танков, 14 бронемашин, 84 автомобиля и 25 полевых орудий.

На Краснолиманском направлении украинские войска потеряли 1585 солдат, четыре танка, 44 бронемашины, 82 автомобиля и три полевых орудия. Общее положение российской армии по переднему краю было улучшено. На Купянском направлении противник лишился почти 775 солдат, двух танков и семи бронемашин.

В общей сложности украинские войска потеряли около 5,5 тысячи солдат на всех направлениях за неделю. Средства противовоздушной обороны уничтожили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 Воздушных сил Украины, также были перехвачены 36 реактивных снарядов, выпущенных из американской РСЗО HIMARS. В плен сдались 35 украинских солдат.

Фото: МО Украины

Бойцы ВСУ пытаются покинуть Авдеевку

Солдаты Вооруженных сил Украины пытаются покинуть Авдеевку, где в настоящий момент ведутся ожесточенные бои, рассказал военкор Александр Коц. По его словам, некоторые бойцы ВСУ делятся своими историями о выходе из города в социальных сетях. При этом далеко не всем подразделениям удается покинуть свои позиции.

Боец 110-й бригады ВСУ Виктор Беляк утверждает, что его подразделение пыталось выйти из Авдеевки два раза, однако обе попытки не увенчались успехом. По его словам, командование пообещало прислать эвакуационную технику, однако она так и не приехала.

Российские войска активно продвигаются по Авдеевке, захватывая все новые и новые позиции. По словам военного эксперта Бориса Рожина, на западном въезде в Авдеевку повесили флаг СССР. Отмечается, что около стелы на этом въезде фотографировался президент Украины Владимир Зеленский, утверждавший, что Авдеевка неприступна.

Эксперты западных СМИ также считают, что потеря Украиной Авдеевки — лишь вопрос времени. По мнению авторов The Washington Post, сражение за город стало серьезным испытанием для нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Перед ним стоит вопрос о том, когда выводить войска.

В Генштабе Украины же отмечают, что в настоящее время украинские войска «осуществляют маневры на угрожающих направлениях» в Авдеевке. При этом командование ВСУ не отрицает, что в городе сложилась критическая ситуация.

Фото: МО Украины

Украинские штурмовики закрепились на коксохимическом заводе Авдеевки

Солдаты третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ, в срочном порядке отправленные в Авдеевку для стабилизации ситуации, закрепились на коксохимическом комбинате, рассказали ее представители. По их словам, завод стал для бойцов «новым домом».

Коксохимическое предприятие расположено на северо-западной окраине Авдеевки. По словам украинских военных, в городе складывается тяжелая ситуация. Подразделения ВСУ ежедневно обстреливаются с помощью авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Бойцы бригады намекают, что завод, на котором они находятся, становится похож на «Азовсталь».

Российская армия готовится к масштабному наступлению в Запорожье

Командование армии Украины ожидает, что подразделения Вооруженных сил России перейдут в наступление в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Два майора». По его данным, украинские генералы заявляют о превосходящих силах армии РФ. Отмечается, что значительное скопление российских войск наблюдается в районе населенного пункта Работино. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Жители Запорожья, находящегося под контролем ВСУ, также считают, что в скором времени город могут сдать российской армии. По словам офицера украинской армии в отставке Игоря Лапина, горожане планируют продавать свое жилье. Он обвинил правительство Украины в недостаточной подготовке к обороне. Офицер подчеркнул, что Киев выделил средства на проведение Евровидения, однако не нашел денег на установку «зубов дракона» для обороны города.

Фото: МО РФ

Украинская армия вновь попыталась атаковать Крым дронами

Системы противовоздушной обороны России успешно сбили беспилотники украинской армии в акватории Черного моря. По данным Минобороны РФ, дроны планировалось использовать для нанесения ударов по российским объектам. Также были перехвачены и сбиты беспилотники, замеченные над Белгородской областью. Всего было сбито пять дронов ВСУ.

Украинская армия продолжила обстрел населенных пунктов Донецкой Народной Республики. По данным регионального правительства, за прошедшие сутки было зафиксировано пять фактов ведения огня со стороны ВСУ. Два обстрела были зафиксированы на Горловском и Донецком направлениях, один — на Волновахском. В результате обстрелов пострадали по крайней мере три мирных жителя.

КГБ Белоруссии задержал украинских диверсантов

Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали украинских диверсантов в ходе контртеррористической операции, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, в составе диверсионной группы находились как граждане Украины, так и граждане Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что подобные инциденты происходят «два-три раза в неделю».

По мнению военного эксперта Александра Перенджиева, диверсанты планировали устроить теракты на территории Белоруссии и подготовить почву для нападения на республику. При этом он допустил, что подготовкой диверсантов занимались западные спецслужбы.

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