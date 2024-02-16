В Госдуме высказались о законности ударов по центру для ВСУ в Польше Депутат ГД Журавлев: РФ пока не намерена наносить удары по центру ВСУ в Польше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

В данный момент Россия не намерена наносить удары по центру для ВСУ в Польше, поскольку это может привести к новой мировой войне, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев. При этом он отметил, что военное сотрудничество с руководством Украины давно уже налажено всеми странами Североатлантического альянса и включает в себя множество способов.

Это и поставки оружия, и участие в боевых действиях западных наемников, которые в реальности из тех же Берлина и Лондона отбывают в зону СВО целыми подразделениями. Считается, что это все же не прямое участие в конфликте, а опосредованное — в НАТО давно уже научились, если нужно что-то скрыть, использовать прокси-войска, каковыми по большому счету являются и ВСУ. Мы прекрасно понимаем, что удары по тренировочным лагерям в Польше могут привести к развязыванию третьей мировой, поэтому пока воздерживаемся от таких необдуманных шагов, продолжая уничтожать западную технику и наемников непосредственно на поле боя, — заявил Журавлев.

Ранее российские военкоры сообщили о нанесении удара по украинскому военному полигону, расположенному в районе села Селидово в подконтрольной Киеву части ДНР. Предполагается, что в результате удара ВСУ потеряли около 1,5 тысячи солдат, проходивших боевое слаживание перед отправкой в Авдеевку. Украинская сторона пока не прокомментировала данную информацию.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что учебные центры, подобные пораженному в Селидово полигону, находятся под Броварами и во Львовской области. Собеседник не исключил, что по данным объектам также необходимо нанести удар.