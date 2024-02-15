Военэксперт раскрыл, по каким еще учебным центрам ВСУ нужно нанести удар Военэксперт Матвийчук: необходимо ударить по учебным центрам ВСУ под Броварами

Фото: МО РФ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что учебные центры, подобные пораженному в Селидово полигону, находятся под Броварами и во Львовской области. Собеседник не исключил, что по данным объектам также необходимо нанести удар.

Предположу, что учебные центры ВСУ и полигоны, подобные Селидово, есть под Броварами, есть учебный центр «Десна», Яворовский полигон. Скорее всего, там готовят, под руководством американцев, немцев и британцев, националистические подразделения ВСУ, — добавил Матвийчук.

В минувший вторник, 13 февраля, российские военкоры сообщили о нанесении удара по украинскому военному полигону, расположенному в районе села Селидово в подконтрольной Киеву части ДНР. Предполагается, что в результате удара ВСУ потеряли около 1,5 тысячи солдат, проходивших боевое слаживание перед отправкой в Авдеевку. Украинская сторона пока не прокомментировала данную информацию.

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