Трагедия в Белгороде, очередная угроза ЗАЭС: как ВСУ атакуют РФ 16 февраля

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Последствия обстрела Белгорода

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. По Белгороду ударили из РСЗО, в результате падения обломков погибли семь человек, почти 20 получили ранения. В ДНР при артобстрелах и атаках дронов пострадали три мирных жителя. Крупный пожар произошел на нефтебазе в Курской области из-за удара беспилотника. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Семь человек погибли при ракетном ударе по Белгороду

Накануне около 12:20 в Белгороде сработало предупреждение о ракетной опасности. Оно продлилось чуть больше двух часов. За это время над территорией Белгородской области сбили 14 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир».

В результате падения обломков пострадали 19 мирных жителей. Четверых из них, в том числе двоих детей, направили на лечение в Москву. Между тем, по последним данным, жертвами украинского удара стали семь человек. Четверо из них погибли при попадании снаряда по торговому центру на Харгоре.

Среди погибших — четырехмесячный ребенок. Одна из ракет упала на территории стадиона у школы № 42 на улице 60 лет Октября. В этот момент девочка находилась в коляске, с ней гуляла бабушка. Пожилая женщина получила тяжелые ранения.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, повреждения получили 15 частных и 10 многоквартирных домов (в 128 квартирах выбило стекла), торговый центр, а также 57 автомобилей.

МИД России, комментируя случившееся, призвал мировое сообщество осудить «это чудовищное преступление» и пообещал поднять этот вопрос в ООН. Тем временем официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик назвал удары по мирному населению неприемлемыми и призвал их прекратить.

Школьники подожгли релейный шкаф в Орловской области

В Орловской области задержали двух школьников 15 и 16 лет, сообщает Telegram-канал SHOT. Молодых людей подозревают в поджоге релейного шкафа. В их отношении возбудили уголовное дело по статье о диверсии.

По данным канала, школьники вскрыли и подожгли шкаф еще 8 февраля. Это произошло на перегоне Орел — Стальной Конь. Тем не менее к задержке поездов это не привело.

Три человека получили ранения при атаке на ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы пять фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 12).

На Горловском и Донецком направлениях украинские войска совершили по два обстрела, на Волновахском — один. ВСУ выпустили по региону 15 боеприпасов. Пострадали три мирных жителя, разрушений не было.

Фото: МО Украины

«В Куйбышевском районе столицы региона в результате атаки дрона-камикадзе ранены парень 2004 г. р. и женщина 1993 г. р. В Ольгинке Волновахского района под артиллерийский обстрел попал мужчина 1980 г. р., он получил тяжелое ранение», — пояснил глава ДНР Денис Пушилин.

Нефтебазу под Курском тушили почти день после атаки БПЛА

Накануне украинский дрон атаковал нефтебазу в Курской области. В результате там произошел пожар: горели цистерны с бензином общим объемом 2,1 тысячи кубических метров.

Ликвидировать открытое горение удалось только к вечеру. К тушению привлекли 165 человек и 35 единиц техники. Никто из людей не пострадал.

ВСУ попытались атаковать дронами Крым

Украинские войска попытались атаковать Крымский полуостров в ночь на 16 февраля. Как отчиталось Минобороны РФ, четыре БПЛА удалось сбить средствами ПВО над акваторией Черного моря.

«Сегодня ночью <...> дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены <...> над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», — говорится в сообщении ведомства.

МИД РФ обвинил Киев в пренебрежении ядерной безопасностью

МИД России назвал «полным пренебрежением вопросами безопасного функционирования мирных атомных объектов» решение Киева ударить по Энергодару. Так ведомство прокомментировало атаку трех дронов-камикадзе, которые вечером 14 февраля упали в центре города.

В результате атаки никто не пострадал, повреждения получили несколько зданий. При этом МИД указал, что в городе расположена Запорожская АЭС. В связи с этим дипломаты призвали МАГАТЭ указать на Киев «как на единственный источник угрозы» электростанции.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия обстрела Белгорода

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