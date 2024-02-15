Песков пояснил свои слова о том, что СВО может идти дольше планируемого Песков призвал не выдергивать из контекста слова о продолжительности СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не выдергивать из контекста его слова о продолжительности специальной военной операции. Таким образом он прокомментировал то, что в некоторых публикациях его высказывание накануне было преподнесено как заявление о том, что СВО пройдет дольше планируемого. По словам Пескова, которые приводит ТАСС, СВО начиналась как операция против Украины и продолжается как конфликт с коллективным Западом, чем и обусловлена ее продолжительность.

Надо полный текст смотреть. Ваши уважаемые СМИ очень много дают фейков, выдирая что-то из контекста. <…> Военная операция продолжается, и начиналась она как операция против Украины с определенными целями, но продолжается она фактически как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом. Она может длиться дольше, чем она могла бы длиться из-за этого, но это не может поменять смысла и <...> окончательных результатов этой операции, — заявил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия будет отодвигать ВСУ вглубь украинской территории до тех пор, пока демилитаризованная зона не обеспечит безопасность российских городов. По его словам, нужно защитить гражданское население от обстрелов. Глава государства добавил, что никто не забудет преступлений украинской власти, совершенных против российских граждан.