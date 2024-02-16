Армия РФ перехватила дроны ВСУ над Черным морем и Белгородской областью

Фото: МО РФ

Дежурные средства ПВО успешно перехватили и уничтожили сразу несколько дронов ВСУ, обнаруженных в небе над Белгородской областью и над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в ночь с 15 на 16 февраля было сбито пять беспилотников, которые планировалось использовать для осуществления атак на российские объекты.

Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА), — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Как сообщалось ранее, десантники из состава российской группировки войск «Днепр» успешно уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. По данным Министерства обороны России, он находился на правом берегу Днепра. Помимо пункта управления десантники также уничтожили два миномета и полевой склад ВСУ. Корректировка огня осуществлялась с помощью дрона.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Альянс передаст Киеву миллион беспилотников. По его словам, дроны самолетного типа будут переданы Украине сразу несколькими странами, состоящими в НАТО. Кроме того, члены Альянса согласились на создание коалиции по разминированию Украины.