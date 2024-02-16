ВСУ потеряли пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра Десантники ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Артиллеристы-десантники российской группировки войск «Днепр» уничтожили два миномета, полевой склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункт управления беспилотными летательными аппаратами, рассказали в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, корректировка огня осуществлялась с помощью БПЛА, зафиксировавшего попадание в цель и ее ликвидацию.

При выполнении боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А65 «Мста-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований. <...> Были уничтожены два 120-миллиметровых миномета 2Б11 «Сани» с расчетами, пункт управления БПЛА и полевой склад с боеприпасами ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве проинформировали, как подразделения ВДВ из состава группировки «Днепр» при помощи «Ланцетов» уничтожили танк ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кроме того, российские военные ликвидировали украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Помимо этого, расчет самоходной гаубицы «Мста-СМ1» российской группировки войск «Запад» уничтожил восемь единиц техники Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. В Минобороны России заявили, что корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотников.