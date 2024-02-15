В НАТО пообещали передать Украине миллион беспилотников Столтенберг: группа стран НАТО намерена поставить Киеву миллион беспилотников

Фото: МО Украины

Группа государств — членов НАТО собирается передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Группа союзников собралась вместе с целью поставить один миллион беспилотников Украине, — сказал Столтенберг.

Генсек Альянса добавил, что 20 союзников по НАТО согласились на создание коалиции по разминированию Украины. Столтенберг также объявил, что страны — члены НАТО подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Украине.

Ранее стало известно, что НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия на Украину, чтобы обезопасить себя от смены власти в Вашингтоне. Тенденции возникли на фоне растущей неуверенности в Альянсе относительно продолжения Вашингтоном поставок вооружения Киеву. Изменения в этом вопросе могут последовать в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

Тем временем украинские войска впервые применили американскую гибридную авиабомбу GLSDB в зоне специальной военной операции России. Кадры с обломками снаряда показал Telegram-канал «Ратник 2-го раZряда».