В НАТО заявили о миллиардных контрактах на производство оружия для Киева Столтенберг: в НАТО подписали контракты на $10 млрд на поставки оружия Киеву

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страны НАТО подписали контракты на $10 млрд для производства оружия и боеприпасов для Киева, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи министров обороны Альянса. По его словам, которые приводит ТАСС, поставки Украине — это «не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность НАТО».

Мы должны нарастить производство. Страны НАТО за последние месяцы смогли согласовать и подписать контракты на $10 млрд, — заявил он.

Ранее стало известно, что НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия на Украину, чтобы обезопасить себя от смены власти в Вашингтоне. Тенденции возникли на фоне растущей неуверенности в Альянсе относительно продолжения Вашингтоном поставок вооружения Киеву. Изменения в этом вопросе могут последовать в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

Тем временем украинские войска впервые применили американскую гибридную авиабомбу GLSDB в зоне специальной военной операции России. Кадры с обломками снаряда показал Telegram-канал «Ратник 2-го раZряда». Бомбу выпустили из реактивной системы залпового огня HIMARS. Боеприпас обнаружили в районе Кременной, он имеет дальность действия 150 километров.