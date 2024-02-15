«Катастрофа приближается»: зачем ВСУ база в Польше, чего боятся поляки

Фото: МО Украины

Страны НАТО договорились, что в Польше появится тренировочный центр для Вооруженных сил Украины. Что сказал об этом генсек Альянса, где будет размещен центр обучения ВСУ и зачем он Украине, как восприняли эту новость поляки?

Что сказал Столтенберг

По итогу встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе было принято решение о создании в Польше тренировочного центра для ВСУ, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Он рассказал об усилиях, которые Европа вкладывает в Украину: на заседании было объявлено о подписании контрактов на производство вооружения на $10 млрд.

«Поставки Украине — это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность НАТО», — заявил он.

Важным проектом для Альянса на нынешнем этапе станет производство и поставка миллиона беспилотников для ВСУ. Кроме того, 20 союзников создают коалицию для разминирования территории Украины.

Где разместят центр обучения ВСУ

По данным польского издания Wprost, тренировочный центр для ВСУ будет размещен в районе города Быдгощ (также известен под немецким названием Бромберг). Этот город расположен в Куявско-Поморском воеводстве Польши, на расстоянии порядка 700 км от границы с Украиной. База будет называться «Центр образования, анализа и обучения Украина — НАТО» (JATEC).

«[Роль центра] — обмен опытом, получение знаний о конфликте на Украине, а также обучение в целях помощи Украине. Это очень важное событие. Страны НАТО будут участвовать в этой инициативе деньгами и возможностями», — заявил глава Минобороны Польши Владислав Косняк-Камыш.

Сколько собирается потратить НАТО

В своем выступлении генсек НАТО сделал упор на то, что 2024 год должен стать первым годом, когда 18 членов Альянса потратят на военные нужды не менее 2% своего ВВП.

«Это рост в шесть раз [больше] по сравнению с 2014 годом, когда было только трое [тех, кто тратил 2%]. Нам предстоит еще долгий путь, но мы достигли исторического прорыва», — заявил Столтенберг.

По его словам, общие затраты стран НАТО на оборону составят порядка $380 млрд (не считая США, где, по данным конгресса, бюджет Пентагона в 2024 году составит $842 млрд).

Телеканал TVN24 приводит слова главы Минобороны Польши, который призвал всех членов НАТО равняться на свою страну.

«Среди стран НАТО мы тратим больше всего по отношению к нашей экономике — это 4,23% ВВП. <...> Более 50% этой суммы уходит на модернизацию армии. Мы показываем и подаем хороший пример», — объявил Косняк-Камыш.

Что говорят поляки про центр обучения ВСУ

В социальных сетях многие граждане Польши поддержали решение, поскольку считают, что оно «обеспечит безопасность страны от России». Однако есть и те, кто недоволен.

«Если поляков снова убьют украинцы или русские, ты [министр обороны Польши] не спрячешься! Украинцы и немцы сели нам на головы и нам говорят, что „мы делаем это для вас, это спасет нашу страну от войны“. Чушь!» — написал в соцсети X (бывший Twitter) пользователь «Мятный Джем».

«Кто сеет ветер, пожнет бурю», — комментирует Гжегож Обедзинский.

«Катастрофа приближается. Что нас ждет — пока неясно, но очень тревожно», — заключил Гжегож Бженчишчикевич.

О чем НАТО предупредили в России

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность, что такие решения ведут только к эскалации конфликта.

«Если на Западе, неважно в каком именно государстве, будут создаваться тренировочные центры для ВСУ, это приведет к еще большей эскалации напряженности. Это также говорит о том, что страны блока НАТО никоим образом не заинтересованы в мирном урегулировании и прекращении данного конфликта», — считает депутат.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что возможное «втягивание Украины в НАТО» не может не беспокоить Россию — «это угрожает нашей безопасности».

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