Тренировочный центр НАТО для ВСУ появится в европейской стране Столтенберг анонсировал создание тренировочного центра НАТО для ВСУ в Польше

Фото: МО Украины

Страны НАТО договорились о создании в Польше тренировочного центра для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе. По его словам, это решение является политическим, технические моменты предстоит обговорить позднее.

Мы сегодня решили создать совместный аналитический и тренировочный центр НАТО — Украина в Польше, в Быдгоще. <...> Еще предстоит принять решение о технических деталях, — пояснил он.

Столтенберг подчеркнул, что принятое решение лишь положило начало длительному процессу, который займет от нескольких недель до нескольких месяцев. По его словам, в НАТО рассчитывают завершить соответствующую работу до конца текущего года. Генсек добавил, что тренировочный центр позволит Украине поделиться опытом, вынесенным из конфликта с Россией.

Столтенберг ранее заявил, что страны НАТО подписали контракты на $10 млрд для производства оружия и боеприпасов для Киева. По его словам, поставки Украине — это «не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность НАТО».

До этого стало известно, что НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия на Украину, чтобы обезопасить себя от смены власти в Вашингтоне. Тенденции возникли на фоне растущей неуверенности в Альянсе относительно продолжения Вашингтоном поставок вооружения Киеву. Изменения в этом вопросе могут последовать в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США.