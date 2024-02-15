В Госдуме предостерегли НАТО от создания тренировочных центров для ВСУ Швыткин: открытие тренировочных центров для ВСУ в странах НАТО грозит эскалацией

Фото: МО Украины

НАТО не заинтересовано в мирном урегулировании конфликта на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Таким образом он прокомментировал информацию о решении Североатлантического альянса создать в Польше тренировочный центр для Вооруженных сил Украины.

Безусловно, если на Западе, неважно в каком именно государстве, будут создаваться тренировочные центры для ВСУ, это приведет к еще большей эскалации напряженности. Это также говорит о том, что страны блока НАТО никоим образом не заинтересованы в мирном урегулировании и прекращении данного конфликта, — ответил Швыткин.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса договорились о создании в Польше тренировочного центра для ВСУ. По его словам, это решение является политическим, технические моменты предстоит обговорить позднее.

Он подчеркнул, что принятое решение лишь положило начало длительному процессу, который займет от нескольких недель до нескольких месяцев. По словам генсека, в военном блоке рассчитывают завершить соответствующую работу до конца текущего года. Столтенберг добавил, что тренировочный центр позволит Украине поделиться опытом, вынесенным из конфликта с Россией.