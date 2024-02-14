Путин заявил о беспокойстве России по поводу втягивания Украины в НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что Москву всегда беспокоила и будет беспокоить возможность вступления Киева в НАТО. По словам главы государства, такое решение является угрозой для безопасности России, передает пресс-служба Кремля.

Нас, конечно, беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности <...>. Нас постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток. Пять расширений, полный обман, — отметил политик.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны военного блока дали предварительное согласие на принятие Украины в «семью». Столтенберг подчеркнул, что сейчас главная задача заключается в «обеспечении победы Украины над Россией».

Позже генсек НАТО сообщил, что Альянс и власти Украины утвердили программу сотрудничества на 2024 год. По его словам, одним из положений программы является совместимость сил Украины и Блока.

Он добавил, что на заседании Совета Украина — НАТО в конце ноября обсуждались реформы, которые необходимо провести украинским властям для сближения с Альянсом. В числе прочего речь шла о реформировании системы военных закупок и разведслужб. Столтенберг также рассказал, что рекомендации для Украины на пути в члены НАТО включают в себя борьбу с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержку прав человека и прав меньшинств.