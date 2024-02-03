РФ раскрыла план отправки войск НАТО на Украину. Что предлагает Лондон?

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Лондон рассматривает возможность отправки экспедиционного корпуса на Украину, чтобы помочь ВСУ. Что известно о возможном вмешательстве НАТО, откуда готовится удар по России, какое предупреждение сделали в Москве?

Что известно о вмешательстве НАТО на Украине

Источник РИА Новости сообщил, что в Лондоне рассматривается вопрос отправки на Украину экспедиционного корпуса Североатлантического альянса. Поводом для этого стало неблагоприятное положение ВСУ.

Кроме того, обсуждается бесполетная зона над территорией, подконтрольной Киеву, и увеличение поставок вооружения.

На текущий момент такой план не может получить поддержку в НАТО. Однако в Лондоне надеются, что в случае новых поражений ВСУ и значительного продвижения российских войск позиция членов Альянса может измениться.

Ранее подобные предложения уже высказывались. После Нового года об этом заявил британский отставной полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, а летом 2023-го о возможной отправке войск НАТО на Украину заявил экс-генсекретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен.

Откуда готовится удар по ВС РФ

Источник РИА Новости полагает, что действия против России готовятся сразу с нескольких направлений.

В Великобритании предлагают скрытно перебросить на Украину крупные силы из Польши и Румынии. Войска стран НАТО должны занять позиции по правому берегу Днепра и создать там оборонительные рубежи.

«Не исключается также превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью», — утверждает источник.

Кроме того, дополнительные силы НАТО предложили развернуть на территории Норвегии и Финляндии для «распыления» сил РФ.

«Одновременно могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России», — утверждает источник.

Главная цель — высвободить силы ВСУ, которые могут быть переброшены на оборону в зоне СВО, и принудить Россию к переговорам.

Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что говорят в Москве

В январе зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прямо заявил, что размещение войск НАТО на Украине будет означать войну. Такое заявление он сделал в ответ на визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев.

«Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», — высказался Медведев в Telegram.

Кто готов помогать Киеву

Польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на опросы заявила, что две трети граждан страны поддерживают расширение зоны действия польской ПВО на приграничные районы Украины. Предлагается сбивать российские ракеты, которые приблизятся к польской границе. В 2022 году в Польше два человека погибли в результате удара не российской, а украинской зенитной ракеты, отклонившейся от курса.

Канадское издание CBC сообщило, что лидеры консервативной оппозиции требуют передать Украине «десятки тысяч» ракет CRV7 класса «воздух — земля». Канада располагает более чем 80 тысячами таких ракет — однако они были созданы еще в начале 1970-х годов, морально устарели и сняты с вооружения еще в начале 2000-х годов.

Что происходит с ВСУ

На рубеже февраля главным вопросом для ВСУ стала судьба главнокомандующего Валерия Залужного: по данным СМИ, президент Зеленский предложил ему уйти в отставку по собственному желанию, а когда тот отказался, предупредил союзников на Западе о готовящей отставке. При этом на Украине официальных заявлений не делалось.

Залужный, по утверждению The Washington Post, спокойно отнесся к словам Зеленского и предупредил, что смена главнокомандующего никак не исправит сложную для ВСУ ситуацию на фронте. Его возможным преемником на посту главкома ВСУ может стать министр обороны Рустем Умеров, у которого нет опыта службы в армии. Также в числе кандидатов называют главу Главного управления разведки Кирилла Буданова.

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