МИД РФ обвинил Киев в пренебрежении безопасностью атомных объектов

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Власти Украины, приказав атаковать Энергодар, продемонстрировали полное пренебрежение вопросами безопасного функционирования мирных атомных объектов, говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ. Дипломаты выразили надежду, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в этой связи «займет ответственную позицию».

14 февраля в период с 18:00 до 18:40 Вооруженные силы Украины осуществили атаку на город Энергодар с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов. <...> Киевский режим в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение вопросами безопасного функционирования мирных атомных объектов и стремление добиваться своих преступных целей любыми способами, в том числе путем создания угроз жизни и здоровью персонала ЗАЭС, — отметили в МИД РФ.

Дипломаты также призвали МАГАТЭ «недвусмысленно указать на Киев как на единственный источник угрозы надежному функционированию ЗАЭС».

18 февраля глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили атаку на город. По его словам, украинские войска ударили по населенному пункту дронами-камикадзе. Он добавил, что по меньшей мере три атаки пришлись на центр города.

До этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что в агентстве не готовы проинформировать, кто вел обстрелы Запорожской АЭС. Он напомнил, что полномочия на проведение мониторинга были получены от Совбеза ООН в мае прошлого года. Что происходило до этого времени, специалисты сказать не могут.