Украинские дроны-камикадзе ударили по центру Энергодара Мэр Энергодара Сеновоз: ВСУ атаковали город дронами-камикадзе

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины совершили атаку на город Энергодар в Запорожской области, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале. По его словам, украинские войска ударили по населенному пункту дронами-камикадзе. Он добавил, что по меньшей мере три атаки пришлись на центр города.

ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе. На данный момент три атаки БПЛА пришлись на центр города, — написал он.

Сеновоз добавил, что информация о пострадавших и нанесенном ущербе в данный момент уточняется. Он призвал жителей города сохранять бдительность и осторожность.

Минобороны России ранее сообщило, что девять украинских беспилотников перехвачены и уничтожены в ночь на 14 февраля в ряде российских регионов. По данным ведомства, дроны ВСУ ликвидированы над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что женщина получила ранения во время атаки Вооруженных сил Украины на регион. Он рассказал, что ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность, сработала система ПВО. В результате происшествия пострадала жительница Валуйского округа, ее доставили в больницу.