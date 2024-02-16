Пушилин назвал число раненых жителей ДНР из-за обстрелов ВСУ Пушилин: в результате обстрелов ВСУ в ДНР ранены три человека

Фото: Petrov Sergey/Global Look Press

Денис Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что трое мирных жителей ДНР были ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ. В Донецке молодой мужчина 2004 года рождения и женщина 1993 года рождения пострадали после атаки дрона-камикадзе, уточнил он. Атаке подверглись также Горловка и Волновахский район республики, добавил руководитель региона.

В Ольгинке Волновахского района под артиллерийский обстрел попал мужчина 1980 года рождения, он получил тяжелое ранение. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, — рассказал глава ДНР.

Ранее стало известно, что жертвами атаки ВСУ на Белгород стали семь человек. Ранены были еще 18 мирных жителей.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял NEWS.ru, что нападение на Белгород не должно остаться безнаказанным. По его мнению, в своей жестокости ВСУ превосходят немецких нацистов времен Великой Отечественной войны. Бондарев подчеркнул, что на послевоенном трибунале не должно быть снисхождения ни к украинским военным преступникам, ни к США и Европе, которые их поддерживают.

В ООН назвали недопустимыми удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Белгорода. Официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик потребовал их немедленно прекратить.