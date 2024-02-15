В Совфеде рассказали, кто будет отвечать за обстрел Белгорода Сенатор Бондарев: ответственность за обстрел Белгорода несут ВСУ и Запад

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Обстрел Белгорода показал, что в своей жестокости ВСУ превосходят немецких нацистов времен Великой Отечественной войны, при этом Запад оказывает им активную поддержку, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, атака, в результате которой погибли мирные жители, не должна остаться безнаказанной.

На послевоенном трибунале ни украинским военным преступникам, ни их пособникам в «цивилизованной» Европе и «прогрессивных» США не должно быть снисхождения! Наказаны должны быть и непосредственные исполнители атаки, и все уровни командования ВСУ, и вся верхушка киевского режима, — заявил он.

Сенатор отметил, что в результате обстрела погибли и пострадали дети — самое ценное, что есть у любой нации. Он принес соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

ВС РФ будут предпринимать все усилия для того, чтобы минимизировать потери среди мирных граждан, а в идеале — предотвращать повторения сегодняшней белгородской трагедии, — подчеркнул член Совфеда.

Днем 15 февраля Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Один из снарядов попал в торговый центр, еще один упал на стадион около школы № 42 на улице 60-летия Октября. Помощник министра здравоохранения Белгородской области Алексей Кузнецов сообщил, что в результате атаки погибли шесть человек, включая грудного ребенка, еще 17 пострадали. При этом Telegram-канал «112» утверждает, что количество жертв выросло до семи, а раненых — до 25.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел актом терроризма. Она заявила, что Москва намерена вынести эту тему на рассмотрение международных организаций, в том числе СБ ООН.