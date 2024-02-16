«Держит в страхе»: названо самое ненавидимое ВСУ оружие России Военэксперт Матвийчук: бойцы ВСУ больше всего боятся истребителей МиГ-31

Фото: МО РФ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что бойцы ВСУ «больше всего ненавидят» российские сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31. Он объяснил: МиГ-31 способен применять гиперзвуковую ракету «Кинжал» и «держит в страхе всю Украину».

Предположу, что воздушную тревогу по всей Украине ВСУ поднимают даже из-за одного МиГ-31. Его они ненавидят больше всего. Именно МиГ-31 способен нести гиперзвуковую ракету «Кинжал», поэтому держит в страхе всю Украину. Машина настолько быстрая, что ее даже при обнаружении невозможно отслеживать, системы ПВО Украины не могут на нее навестись из-за высоких скоростей (до 2800 км/ч), — сказал Матвийчук.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ударные вертолеты, используя неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8, уничтожили живую силу противника и опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Атаку сопровождали специалисты поисково-спасательной службы и группы огневой поддержки.

Накануне стало известно, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Минобороны РФ сообщило об атаке на объекты по производству и ремонту авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и снарядов, а также на заводы — производители топлива. Все цели были успешно поражены.

По данным украинского военного ведомства, в район Авдеевки, где ведутся ожесточенные бои, было переброшено несколько подразделений штурмовой бригады ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не подтвердило.