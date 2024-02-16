Власти Белгородской области установят памятник погибшим от обстрелов ВСУ

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с архитекторами и скульпторами для обсуждения концепции памятника, посвященного жертвам обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, об этом написал сам глава региона в Telegram-канале. По его словам, с соответствующей инициативой к нему обратились жители Белгорода и других населенных пунктов, лишившиеся родных в результате обстрела или неравнодушные к трагедии.

Сейчас принимаем решение по разработке концепции памятника и поиску подходящего места для его установки. <...> После согласования постараемся в кратчайшие сроки изготовить и установить памятник всем невинно убиенным жителям Белгородской области, — написал Гладков.

Губернатор подчеркнул, что скульпторы уже изучили предложения жителей региона. В частности, они предлагают установить скульптуру в форме ангела, держащего в руках табличку с именами погибших. Кроме того, один из концептов предполагает установку скульптуры женщины, закрывающей собой детей. Итоговые эскизы памятника будут согласованы с жителями Белгородской области.

Вооруженные силы Украины атаковали Белгород в минувший четверг, 15 февраля. В результате обстрела погибли семь человек, еще 19 мирных жителей пострадали. Отмечается, что четверых пострадавших, в том числе двоих детей, доставили в Москву.