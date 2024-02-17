Магнитные бури сегодня, 17 февраля: что ждать завтра, кому может быть плохо

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Вероятность возникновения сильной магнитной бури сегодня, 17 февраля, составляет всего 5%, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли завтра геомагнитных возмущений?

Что известно о магнитных бурях 17 и 18 февраля

Согласно данным ученых, сегодня на Земле с 06:00 и до 12:00 по московскому времени сила геомагнитных возмущений достигнет уровня Kp 3, что является слабой магнитной бурей.

Вероятность возникновения сильных геомагнитных ударов оценивается в 5%, а за последние 24 часа мощных магнитных бурь зафиксировано не было.

Специалисты из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») рассказали, что сегодня на Солнце произошла вспышка продолжительностью 14 минут.

«17 февраля в 01:09 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3576 (S14W88) зарегистрирована вспышка M3.0 продолжительностью 14 минут», — говорится на сайте ФГБУ «ИПГ».

По информации на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, завтра, 18 февраля, сильной магнитной бури не прогнозируется и геомагнитная обстановка на Земле будет в пределах нормы.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как магнитные бури могут повлиять на состояние человека

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский в комментарии NEWS.ru объяснил, что у всех людей недомогания во время геоударов проявляются по-разному, но особенно скверно чувствуют себя пациенты с симптомами гипертонического криза.

«Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — сказал он.

Мануальный терапевт и невролог Александр Евдокимов предположил, что от магнитных бурь могут страдать люди, например, старше 45 лет и пожилого возраста. По его мнению, это связано с гибкостью сосудистых стенок, которые меняются с возрастом.

«Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрени, ухудшение общего самочувствия, сонливость и нарушение работоспособности. Также могут обостриться хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и неврологические», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Также он подчеркнул, что геомагнитные колебания могут сказываться на здоровье грудничков и детей дошкольного возраста.

«Они могут начать беспричинно плакать, капризничать, а также хуже спать и есть. Так как у них еще незрелые структуры головного мозга», — заявил Евдокимов.

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