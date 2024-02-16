Последние новости о смерти Навального 16 февраля: новые детали и реакции

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/Агентство «Москва»

Алексей Навальный

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала реакцию западных политиков на смерть Алексея Навального. Какие последние новости известны о кончине оппозиционера сегодня, 16 февраля?

В каком состоянии находился Навальный за день до смерти

15 февраля Алексей Навальный принимал участие в заседаниях Ковровского горсуда во Владимирской области и чувствовал себя нормально, сообщили в пресс-службе суда.

«Вчера он участвовал в судебном заседании, он чувствовал себя нормально, жалоб на самочувствие не высказывал, активно выступал, излагал доводы в защиту своей позиции», — сказали в пресс-службе.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов предположил в беседе с NEWS.ru, что оппозиционер мог страдать нарушением свертываемости крови, что сказалось на печени и привело к отрыву тромба.

«Возможно, у Навального было нарушение свертываемости крови, которое развилось из-за нарушения функции печени после предполагаемого отравления. Возможно, у него был варикоз нижних конечностей — один из факторов появления тромбов в данных венах из-за замедления кровотока в них», — уточнил медик.

Как на Западе отреагировали на смерть Навального

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в своих социальных сетях одним из первых выразил соболезнования родным и близким оппозиционера.

«Мои соболезнования семье и друзьям», — написал он.

Глава Евросовета Шарль Мишель в своих социальных сетях заявил, что ЕС возлагает ответственность на Россию за смерть Навального.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя информацию о смерти оппозиционера, заявил, что Россия должна будет ответить «на серьезные вопросы».

«Пока нет никакой информации, все факты должны быть установлены. Россия должна установить все факты, ответить на очень серьезные вопросы», — сказал Столтенберг.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный

Что говорят в России о смерти Навального

Мария Захарова подчеркнула, что представители стран НАТО уже пытаются обвинить в смерти Навального Россию, хотя судмедэксперты еще не сделали свое заключение.

«Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в ходе пресс-конференции на тему «Черный список „запрещенных“ артистов» заявил, что смерть Навального является горем для его семьи и близких, но он «продался западным спецслужбам».

«[Смерть Алексея Навального] — трагедия для его семьи, для его близких, для его окружения, кто бы что ни говорил. Но Навальный был против нашей страны, и давайте скажем как есть: он продался западным спецслужбам, он постоянно критиковал нашего президента. И для меня Навальный не патриот, честно», — пояснил он.

Телеведущий и журналист Владимир Познер в разговоре с NEWS.ru отказался комментировать информацию о смерти Навального.

«У меня нет комментариев уже два года ни по каким поводам. Поэтому нет. Я два года... Меня нет на экране, меня нет нигде. Это продолжается также», — сказал он.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратила внимание, что «буржуйские СМИ» начали сообщать о политическом характере смерти Навального, хотя в мире про него ужа давно забыли.

«Тепленькая пошла по буржуйским СМИ. Я ждала, кто первый заявит «политикал ассассинейшн» (политическое убийство. — NEWS.ru). Гардиан (The Guardian. — NEWS.ru) вроде первый. Но «Оскар» все равно отправляется в Латвию — их презик объявил аж «бруталли мердерд» (жестоко убит. — NEWS.ru), — заявила она.

Также Симоньян подчеркнула, что никакого смысла убивать его не было, тем более перед выборами, которые скоро состоятся в России.

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