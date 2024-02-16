«Меня нет нигде»: Познер отреагировал на сообщение о смерти Навального Познер не стал комментировать сообщение о смерти Навального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер

Телеведущий и журналист Владимир Познер в беседе с NEWS.ru отказался комментировать сообщение о смерти оппозиционного политика Алексея Навального. Он объяснил, что у него нет комментариев на происходящее в мире уже два года.

У меня нет комментариев уже два года ни по каким поводам. Поэтому нет... Я два года... Меня нет на экране, меня нет нигде. Это продолжается так же, — сказал он.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что Алексея Навального давно забыли, убивать его не было никакого смысла. Так она прокомментировала публикации «буржуйских СМИ» о политическом характере смерти оппозиционера. Журналист отметила, что это выгодно не России, а противоположным силам.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть оппозиционера Алексея Навального саморазоблачительна. Она обращает внимание, что обвинения в адрес России появились раньше результатов судмедэкспертизы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального в колонии. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он также добавил, что российскому президенту Владимиру Путину доложили о случившемся.