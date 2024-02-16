Евросоюз «нашел виновного» в смерти Навального Шарль Мишель: ЕС возлагает на власти России ответственность за смерть Навального

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Алексей Навальный в колонии особого режима в поселке Харп

Евросоюз возлагает на власти России ответственность за смерть оппозиционера Алексея Навального, заявил глава ЕС Шарль Мишель в Twitter (X). Он выразил соболезнования семье политика и всем, кто «борется за демократию по всему миру». По его словам, бойцы гибнут, но борьба за свободу не заканчивается.

Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес высшую жертву. ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть, — написал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты вокруг смерти Алексея Навального в российской колонии «Полярный волк» должны быть установлены. По его словам, Москва должна ответить на «серьезные вопросы».

В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Алексея Навального давно забыли, убивать его не было никакого смысла, тем более перед выборами президента РФ. Так она прокомментировала публикации «буржуйских СМИ» о политическом характере смерти оппозиционера. Журналист отметила, что это выгодно не России, а противоположным силам.