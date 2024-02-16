Генсек НАТО заявил о «серьезных вопросах» к России после смерти Навального Генсек НАТО: Россия должна ответить на серьезные вопросы после смерти Навального

Фото: NATO

Йенс Столтенберг

Все факты вокруг смерти осужденного оппозиционера Алексея Навального в российской колонии «Полярный волк» должны быть установлены, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, которые приводит Reuters, РФ должна ответить на «серьезные вопросы».

Пока нет никакой информации, все факты должны быть установлены. Россия должна установить все факты, ответить на очень серьезные вопросы, — сказал Столтенберг.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что моментальная реакция руководителей стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. По ее словам, Запад уже успел сделать выводы, несмотря на то что результатов судебной медицинской экспертизы еще нет.

До этого президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования в связи со смертью Навального. Глава государства возложил ответственность за произошедшее на Россию.

О смерти Навального 16 февраля сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, осужденный почувствовал себя плохо во время прогулки и почти сразу потерял сознание. Прибывшие в колонию врачи скорой помощи констатировали смерть Навального.