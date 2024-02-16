«Навальный не патриот»: глава ФПБК отреагировал на смерть оппозиционера Глава ФПБК Бородин обвинил умершего в колонии Навального в продажности

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Алексей Навальный

Смерть политика Алексея Навального является трагедией для его семьи и близкого окружения, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в ходе пресс-конференции на тему «Черный список „запрещенных“ артистов. Кого и как закрывают», передает корреспондент NEWS.ru. При этом он добавил, что не считает оппозиционера патриотом, и заявил, что тот «продался» Западу.

[Смерть Алексея Навального] — трагедия для его семьи, для его близких, для его окружения, кто бы что ни говорил. Но Навальный был против нашей страны, и давайте скажем, как есть: он продался западным спецслужбам, он постоянно критиковал нашего президента. И для меня Навальный не патриот, честно, — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального в колонии. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он также добавил, что российскому президенту Владимиру Путину доложили о случившемся.

О смерти осужденного оппозиционера в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» сегодня сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. По данным судмедэкспертов, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.