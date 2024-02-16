Первый иностранный лидер отреагировал на смерть Навального Президент Латвии выразил соболезнования в связи со смертью Навального

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Латвии Эдгар Ринкевич

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter (X) выразил соболезнования в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального. Он возложил ответственность за случившееся на власти России.

Мои соболезнования семье и друзьям, — написал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Алексея Навального. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он также добавил, что российскому президенту Владимиру Путину доложили о случившемся.

О смерти Навального в колонии, где он отбывал наказание, стало известно днем 16 февраля. По данным УФСИН по ЯНАО, после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. По информации от судмедэкспертов, причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. При этом в команде Навального заявили, что эта информация пока не подтверждена. В колонию направился адвокат оппозиционера.

Здоровье политика могло подорвать слишком частое пребывание осужденного в штрафном изоляторе (ШИЗО), предположила член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. Она призвала провести тщательное расследование смерти Навального.