Пресс-секретарь Навального заявила, что подтверждений его смерти пока нет

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Кира Ярмыш

Подтверждений смерти оппозиционера Алексея Навального пока нет, заявила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По ее словам, в колонию, где отбывал наказание политик, направился его адвокат.

Ярмыш отметила, что информацию о смерти оппозиционера распространяет ФСИН. Он пообещала поделиться данными, как только соратники Навального получат все подтверждения.

Днем 16 февраля управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального. По данным ведомства, заключенный внезапно почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Прибывшие врачи не смогли ему помочь. Предполагается, что причиной его смерти стал отрыв тромба.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о смерти Навального. Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту смерти оппозиционера. По данным ведомства, в рамках проверки уже проводятся следственные и оперативные мероприятия.

Как выяснил Telegram-канал Baza, Навальный оказался в штрафном изоляторе за несколько дней до своей смерти. В последний раз блогера отправляли в ШИЗО 14 февраля. За весь срок отбывания наказания он провел в изоляторе 308 дней.