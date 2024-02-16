Следственный комитет отреагировал на смерть Навального Следственный комитет организовал проверку по факту смерти Навального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Следственный комитет России организовал процессуальную проверку по факту смерти оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии № 3 «Полярный волк», сообщили в пресс-службе Управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. В рамках проверки уже проводятся следственные и оперативные мероприятия. Сотрудники СК РФ намерены установить все обстоятельства смерти заключенного.

Следственным управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А. А. в ИК № 3, — говорится в сообщении.

Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального сегодня. По данным ведомства, заключенный внезапно почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Прибывшие врачи не смогли ему помочь. Предполагается, что причиной его смерти стал отрыв тромба.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о смерти Навального. По его словам, ФСИН уже проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего, никаких особых поручений в этом вопросе не требуется.