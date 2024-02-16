Названы заболевания, которыми мог страдать Навальный перед смертью Хирург Умнов: Навальный мог умереть от тромбоэмболии легочной артерии

Фото: IMAGO/Stefan Zeitz/Global Look Press

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов предположил в разговоре с NEWS.ru, что оппозиционер Алексей Навальный мог страдать нарушением свертываемости крови из-за поврежденной в результате предполагаемого отравления печени. Медик не исключил, что на фоне первого недуга у Навального начались проблемы с печенью, что привело к отрыву тромба.

Возможно, у Навального было нарушение свертываемости крови, которое развилось из-за нарушения функции печени после предполагаемого отравления. Возможно, у него был варикоз нижних конечностей — один из факторов появления тромбов в данных венах из-за замедления кровотока в них, — отметил Умнов.

Собеседник не исключил, что причиной смерти Навального стал «комплекс факторов: нарушение свертываемости крови (проблемы с печенью) плюс варикозно расширенные вены или наличие повреждения стенок этих сосудов из-за, например, воспаления».

Образовался тромб, который длительное время не выдавал себя, хотя могла развиться боль в ногах, отек, вылезти венозные узлы поверхностных вен. Если тромб не разрушить антикоагулянтами, то он может увеличиваться. И в определенный момент возможно наступление самого страшного — его флотация, то есть «бултыхание» в сосуде, — добавил Умнов.

Умнов не исключил, что, предположительно, оторвавшийся тромб у Навального прошел по сосудистому руслу до легочного ствола, вызвав тромбоэмболию легочной артерии.

Видимо, у Алексея оторвался большой тромб, который, несмотря на все предпринимаемые действия, и стал причиной смерти, — предположил Умнов.

О том, что осужденный оппозиционер скончался в исправительной колонии, ранее сообщила пресс-служба Управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, после прогулки он потерял сознание.

В январе стало известно, что Алексея Навального в 25-й раз отправили в штрафной изолятор. По словам соратников оппозиционера, причиной водворения политика в ШИЗО стало то, что он «неправильно представился». Как отмечается в сообщении, Навального отправили в штрафной изолятор на 10 суток.

До этого Навальный впервые почти за три недели вышел на связь и подтвердил, что его этапировали в ИК-3 в ЯНАО, известную как «Полярный волк». Он написал, что он «новый Дед Мороз», поскольку у него есть борода, тулуп и шапка-ушанка. По его словам, в новом месте отбывания срока всегда темно и из-за климатических особенностей региона дневного света практически нет.