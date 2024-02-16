Оппозиционер Алексей Навальный принимал участие в заседаниях Ковровского горсуда во Владимирской области 15 февраля и чувствовал себя нормально, сообщили в пресс-службе суда ТАСС. Он появился на заседаниях по видеосвязи.
Вчера он участвовал в судебном заседании, он чувствовал себя нормально, жалоб на самочувствие не высказывал, активно выступал, излагал доводы в защиту своей позиции, — заявили в суде.
Ранее сообщалось, что Алексей Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». После прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание.
Причиной смерти оппозиционера Алексея Навального стал оторвавшийся тромб, сообщает RT со ссылкой на заключения судмедэкспертов. Отмечается, что медики пытались реанимировать Навального, но не смогли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью оппозиционера. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он также добавил, что российскому президенту Владимиру Путину доложили о случившемся.