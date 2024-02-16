Во Владимирском облсуде рассказали о состоянии Навального накануне смерти Во Владимирском облсуде назвали нормальным состояние Навального накануне смерти

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/Агентство «Москва»

Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный принимал участие в заседаниях Ковровского горсуда во Владимирской области 15 февраля и чувствовал себя нормально, сообщили в пресс-службе суда ТАСС. Он появился на заседаниях по видеосвязи.

Вчера он участвовал в судебном заседании, он чувствовал себя нормально, жалоб на самочувствие не высказывал, активно выступал, излагал доводы в защиту своей позиции, — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». После прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание.

Причиной смерти оппозиционера Алексея Навального стал оторвавшийся тромб, сообщает RT со ссылкой на заключения судмедэкспертов. Отмечается, что медики пытались реанимировать Навального, но не смогли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью оппозиционера. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он также добавил, что российскому президенту Владимиру Путину доложили о случившемся.