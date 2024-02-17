Сладков заявил о начале «авдеевского апокалипсиса» для ВСУ Сладков: Авдеевку пока не взяли

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале заявил, что российские военные пока не взяли Авдеевку, ВСУ по-прежнему контролируют часть города. При этом он отметил, что городские бои продолжаются и для ВСУ настал «авдеевский апокалипсис».

Авдеевку пока не взяли. <...> Бои в Авдеевке продолжаются, военные ВСУ окружены и контролируют часть города. <...> Сейчас уже начался авдеевский апокалипсис для ВСУ, — пишет военкор.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение вывести украинские подразделения из Авдеевки. По его словам, это делается во избежание окружения и ради сохранения жизней солдат. До этого в Пентагоне отмечали, что ситуация в населенном пункте может стать предвестником новых поражений для ВСУ.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что в наступательной операции под Авдеевкой российские войска применили весь опыт, накопленный в боевых действиях за время СВО. По его мнению, важным фактором взятия города под контроль стала нейтрализация разведчиков ВСУ, из-за чего противник «оставался без глаз».

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского во лжи о том, что решение о выводе войск ВСУ из Авдеевки было принято им ради сохранения жизней людей. По словам дипломата, для Киева не имеет значения ничего, кроме «больших денег».