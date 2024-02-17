Захарова поспорила с Зеленским о причинах вывода войск ВСУ из Авдеевки Захарова — об отводе ВСУ из Авдеевки: Зеленскому важны деньги, а не жизни людей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила президента Украины Владимира Зеленского во лжи о причинах вывода ВСУ из Авдеевки. Она опровергла слова украинского лидера о том, что решение было принято им ради сохранения жизней людей. По словам дипломата, для Киева не имеет значения ничего, кроме «больших денег».

Нет, [решение об отводе ВСУ из Авдеевки было принято] не поэтому. А потому, что ЗеПрезидент с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Все остальное для них значения не имеет, — написала Захарова.

Ранее Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции заявил, что отступление ВСУ из Авдеевки связано с «искусственным дефицитом» оружия. По его словам, действия ВСУ «ограничиваются лишь дальностью и наличием» боеприпасов. Президент Украины также назвал «ослабление демократии» фактором, который подрывает боеспособность армии.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее опубликовал фото Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, которое подписал украинским националистическим лозунгом. Медведев также назвал соглашение между Киевом и Берлином о гарантиях безопасности новым «альянсом нацистов с бандеровцами».