Медведев разместил фото Зеленского с Шольцем, подписав украинским лозунгом Медведев назвал договор Берлина и Киева «альянсом нацистов с бандеровцами»

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Олаф Шольц и Владимир Зеленский

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале совместное фото украинского лидера Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца, подписав его украинским националистическим лозунгом. Медведев назвал двустороннее соглашение между Берлином и Киевом, на подписании которого был сделан снимок, новым «альянсом нацистов с бандеровцами».

Зампред СБ также упомянул фразу-символ нацистской идеологии Третьего рейха, которая появилась с момента прихода Адольфа Гитлера к власти. Он написал, что нацистский лозунг — это ответ на проукраинское приветствие.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля проинформировал, что Украина подписала с Германией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и о долгосрочной поддержке. По его утверждению, документ беспрецедентен, поскольку он закрепил немецкую поддержку в размере €7 млрд на 2024 год. Действие соглашения рассчитано на 10 лет с возможностью продления. Договор «затрагивает усилия Украины» на пути к вступлению в НАТО.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ФРГ поддерживает нацистский режим Владимира Зеленского, потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов. Таким образом дипломат прокомментировала статью немецкого журнала Bunte, в которой говорится, что Вальдемар Бербок, дедушка нынешней главы МИД ФРГ Анналены Бербок, носил звание офицера вермахта и был «безоговорочным национал-социалистом».