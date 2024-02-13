«Потомки нацистов»: Захарова объяснила, почему ФРГ поддерживает Зеленского Захарова: Зеленского поддерживают потомки нацистов в руководстве ФРГ

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ФРГ поддерживает нацистский режим Владимира Зеленского, потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом дипломат прокомментировала Telegram-канале статью немецкого журнала Bunte, в которой говорится, что Вальдемар Бербок, дедушка нынешней главы МИД ФРГ Анналены Бербок, носил звание офицера вермахта и был «безоговорочным национал-социалистом».

Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов <...> Прошло уже несколько дней, а сама Бербок продолжает отмалчиваться. Зато издание Bild опубликовало целый список пришедших ей «на помощь» известных персон, признавшихся в нацистском прошлом своих предков: премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф рассказал, что его отец служил в вермахте и попал в плен в 1944 году на севере Франции, — написала Захарова.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом назвал интервью российского главы Путина журналисту Такеру Карлсону смехотворным. Путин «всегда говорит много лжи» о причине конфликта с Украиной, и он явно намерен «получить часть территории своих соседей» из империалистических мотивов, подчеркнул Шольц.

Захарова в ответ на это с иронией заметила, что канцлер, видимо, ослушался приказа Вашингтона не смотреть нашумевшее интервью. Дипломат предположила, что многократные нарушения германским политиком указаний администрации Джо Байдена со временем могут вывести ФРГ из кризиса.