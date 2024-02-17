Эквадор отказался отдавать российское оружие США и ВСУ. Все дело в бананах?

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Даниэль Нобоа

Власти Эквадора отменили решение о передаче советской техники Соединенным Штатам Америки, заявил посол РФ в республике Владимир Спринчан после встречи с президентом латиноамериканской страны Даниэлем Нобоа. Какие последние новости об этом известны?

Что за история с Эквадором, РФ, США и оружием для ВСУ

В начале января Даниэль Нобоа заявил, что в ближайшее время планирует передать США старую технику российского и украинского производства в обмен на новую на общую сумму $200 млн. Он уточнил, что обмен планируется провести до конца месяца.

31 января эквадорский лидер подтвердил, что Вашингтон получит советское вооружение, назвав его металлоломом.

«Поставка будет осуществлена. Они ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», — уточнил он.

Посол РФ в республике Владимир Спринчан заявил, что эквадорские власти уведомлены о том, что подобные действия Москва расценивает как недружественные.

«Мы проверяем информацию. Но до властей Эквадора мы довели позицию России, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более ее назвали металлоломом. Она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства», — сказал он.

Спринчан добавил, что президент Эквадора ранее обозначил свою миротворческую позицию в отношении специальной военной операции на Украине. Дипломат добавил, что отправка российской техники в США станет «вкладом в конфликт одной стороны», что нарушает утверждения главы государства о нейтралитете республики в отношении Киева и Москвы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал планы Эквадора нарушением не только соглашений с Кремлем, но и международных договоров по контролю за торговлей оружием.

«Конечно, России стоит на это реагировать. Это нарушение как соглашений с Эквадором, так и международных договоров по контролю за торговлей оружием. Эквадор, получая эту технику, подписывал документ-сертификат конечного пользователя, где он обязался использовать эту технику, не передавая ее никуда без согласия страны-поставщика», — заявлял парламентарий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru БМ-21-1 «Град»

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин говорил, что ВСУ могут получить эквадорское оружие через США.

«У Эквадора есть средства ПВО, то есть переносные зенитно-ракетные комплексы „Игла“ и зенитно-ракетные комплексы „Оса“. От Украины в свое время Эквадор получил „Осы“, а от нас, от России, — „Иглы“. Вот практически и все. Этого не слишком много, но для Украины сейчас даже одна единица такого оружия не будет лишней», — пояснил он NEWS.ru.

Что известно о ситуации с ограничением на ввоз в РФ бананов

2 февраля Россельхознадзор обратился к министру сельского хозяйства Эквадора Франклину Данило Паласиосу Маркесу с требованием о временном закрытии ввоза бананов в РФ из-за многоядной мухи-горбатки, которая была обнаружена в продукте.

«В случае непринятия эквадорской стороной эффективных мер и продолжения выявления указанного вредителя в бананах Россельхознадзор будет вынужден перейти к следующему этапу введения ограничительных мер», — подчеркивали в ведомстве.

Вчера, 16 февраля, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что поставки бананов возобновятся в ближайшее время, а за качество фруктов будут отвечать власти Эквадора.

«Сегодня мы официально объявляем о том, что в понедельник в четыре часа по московскому времени у нас видеоконференция с контрольной службой Эквадора. Мы уже сегодня говорим, что мы даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше», — пояснил он.

Почему власти Эквадора передумали отдавать вооружение

Сегодня, 17 февраля, Владимир Спринчан сообщил, что власти Эквадора отказываются передавать российскую технику Штатам, поскольку не могут позволить «втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне».

«В пятницу состоялась встреча с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, подробно обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами. <...> С эквадорской стороны было подтверждено, что страна <...> не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне. Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем», — сказал посол.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Даниэль Нобоа

Спринчан отметил, что официально об этом решении Эквадор объявит в начале следующей недели.

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» отметили, что российское «банановое эмбарго» могло оказать влияние на латиноамериканскую страну в теме передачи оружия, но следует дождаться следующей недели, чтобы услышать окончательное решение.

«Хотелось бы формально дождаться следующей недели и либо услышать про это решение еще раз, либо в ближайшее время вообще не слышать из этого угла заявлений про оружейные поставки на Украину» — говорится в публикации.

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