В Госдуме осудили Эквадор за решение передать США военную технику РФ Депутат Чепа: нужно отреагировать на передачу Эквадором США российской техники

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Необходимо отреагировать на решение Эквадора передать российскую военную технику США, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с Lenta.ru он назвал это нарушением не только соглашений с государством, но и международных договоров по контролю за торговлей оружием.

Конечно, России стоит на это реагировать. Это нарушение как соглашений с Эквадором, так и международных договоров по контролю за торговлей оружием. Эквадор, получая эту технику, подписывал документ-сертификат конечного пользователя, где он обязался использовать эту технику, не передавая ее никуда без согласия страны-поставщика, — пояснил парламентарий.

Депутат уточнил, что это является прямым нарушением. В связи с этим стоит использовать штрафные санкции, которые должны были быть прописаны в договоре, отметил Чепа. Он также призвал учитывать произошедшую ситуацию при дальнейшем заключении соглашений с Эквадором.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа ранее заявил, что страна передаст США старую российскую военную технику, несмотря на позицию Москвы. При этом он подчеркнул, что его государство не будет разрывать отношения с РФ.