Власти Эквадора передумали поставлять российскую технику США Посол РФ Спринчан: Эквадор отменяет решение о поставке российской техники в США

Фото: Camilo Erasso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Эквадора отменяют решение о поставке российской техники в США, сообщил РИА новости посол РФ Владимир Спринчан после встречи с президентом латиноамериканской страны Даниэлем Нобоа. По словам дипломата, формально об этом решении будет объявлено в начале следующей недели.

В пятницу состоялась встреча с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, подробно обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами. <...> С эквадорской стороны было подтверждено, что страна <...> не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне. Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, — рассказал российский посол.

Спринчану также был задан уточняющий вопрос, означает ли это, что Эквадор не станет передавать российскую технику США. На это дипломат ответил: «Да».

Ранее власти Эквадора обратились к России с просьбой снять ограничения на ввоз бананов. Специалистам предоставили необходимую документацию с техническим обоснованием ввоза. Согласно официальной версии, запрет на импорт бананов был введен из-за обнаружения в них карантинных объектов — мух-горбаток. При этом рестрикции последовали вскоре после того, как власти Эквадора проинформировали о намерении передать США старую военную технику СССР.