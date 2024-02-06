Власти Эквадора попросили Россию снять ограничения на ввоз бананов Гарсия: Эквадор предоставил РФ обоснование для снятия запрета на импорт бананов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эквадор предоставил России необходимую документацию с техническим обоснованием, чтобы фитосанитарное ведомство разрешило ввоз бананов, заявила глава Министерства внешней торговли республики Сонсолес Гарсия в интервью телеканалу Ecuavisa. По ее словам, страна способна опровергнуть любые аргументы против экспорта фруктов.

Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов, — сказала она.

По словам Гарсии, впервые муха-горбатка была обнаружена в бананах еще в 2018 году. С тех пор Эквадор предпринял необходимые шаги для борьбы с насекомыми.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на импорт выращенных в Эквадоре гвоздик через страны Европейского союза: Германию, Нидерланды, Литву и Латвию. В адрес этих стран были направлены обращения с просьбой прекратить сертификацию цветов с 9 февраля.

Россельхознадзор также ограничил ввоз в РФ бананов из Эквадора. Это решение было принято из-за выявления в них карантинного объекта (многоядной мухи — горбатки).

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова предположила, что на фоне решения Россельхознадзора бананы подорожают на 20–30%. Она также выразила мнение, что поставки этих фруктов в Россию могут существенно сократиться.