В Россию вернутся бананы из Эквадора Россельхознадзор вернул пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поставки бананов в Россию с пяти эквадорских предприятий, допустивших больше всего нарушений, разрешаются, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт телеканалу «Россия 24». По его словам, фрукты вернутся под гарантии властей Эквадора.

Сегодня мы официально объявляем о том, что в понедельник в четыре часа по московскому времени у нас видеоконференция с контрольной службой Эквадора. Мы уже сегодня говорим, что мы даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше, — сказал Данкверт.

До этого Россельхознадзор ограничил ввоз в РФ бананов из Эквадора из-за выявления в них многоядной мухи-горбатки. Также был введен запрет на импорт выращенных в Эквадоре гвоздик через страны Европейского союза: Германию, Нидерланды, Литву и Латвию.

Также Россельхознадзор сообщил, что Индия отправила в Россию первую партию бананов в январе 2024 года. Вопрос доступа индийских фруктов, в частности бананов, прорабатывался сторонами на протяжении нескольких лет. По данным ведомства, далее экспорт будет увеличиваться. В частности, речь идет о манго, ананасах, папайе и гуаве.