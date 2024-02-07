Стало известно, кто заменил России эквадорские бананы Россельхознадзор: Индия направила в Россию первую партию бананов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индия отправила в Россию первую партию бананов в январе 2024 года, следует из сообщения Россельхознадзора. Вопрос доступа индийских фруктов, в частности бананов, прорабатывался сторонами на протяжении нескольких лет. По данным ведомства, далее экспорт будет увеличиваться.

Итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию в январе 2024 года, следующая поставка запланирована до конца февраля текущего года, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, индийская сторона выразила заинтересованность в расширении ассортимента поставляемых фруктов. В частности, речь идет о манго, ананасах, папайе и гуаве.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз в РФ бананов из Эквадора из-за выявления в них многоядной мухи-горбатки. Также был введен запрет на импорт выращенных в Эквадоре гвоздик через страны Европейского союза: Германию, Нидерланды, Литву и Латвию.

После этого глава Министерства внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия пообещала предоставить России необходимую документацию с техническим обоснованием, чтобы фитосанитарное ведомство разрешило ввоз бананов. По ее словам, страна способна опровергнуть любые аргументы против экспорта фруктов.