Панда в Московском зоопарке: почему зовут Катюшей, кто хозяин, где ее отец

Фото: vk.com/moscow_zoo

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале опубликовала видеозапись, как панда Диндин смогла «заманить» на кормление малышку Катюшу. Какие последние новости известны, почему маленькое животное назвали именно так?

Как Диндин обхитрила Катюшу

На опубликованных кадрах замечателен момент, как мама Диндин смогла заманить Катюшу в большой вольер, куда она заходит с опаской и настроенностью. Большая панда, используя хитрость, помогла маленькому животному освоиться в новой для нее местности.

«Ну хитра... Новая стратегия. Заманила на кормление», — подписала видео Акулова.

Ранее директор зоопарка продемонстрировала видео, как Катюша играется в большом вольере, в который она ранее не хотела никак заходить.

«Мудрость мамы не знает границ... Кто же откажется от времени, проведенного с мамой. Я бы тоже с удовольствием обняла мою мамочку», — прокомментировала кадры глава зоосада.

Что известно о родителях панды

Катюша родилась в российской столице 30 августа 2023 года. Это был первый подобный случай в России. Ее родители, большие панды, привезенные из Китая, Жуи и Диндин, живут в Московском зоопарке с 2019 года, но встретились только прошлой весной и сразу понравились друг другу.

Причину отдельной жизни панды Жуи от семьи — панды Диндин и их общей дочери Катюши — назвали в столичном департаменте культуры.

«С тех пор как в Московском зоопарке появилась на свет очаровательная Катюша, все внимание приковано только к ней и ее маме Диндин, которая 24/7 занимается малышкой. Жуи в этой ситуации отошел на второй план. Вы спросите, почему же он не принимает участия в уходе за дочкой? Уж извините, но так заведено природой! Панды — животные одиночные, и в естественных условиях все происходило бы точно так же», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: vk.com/svetlanaakulova1

Почему панду назвали Катюшей

2 декабря 2023 года мэр российской столицы Сергей Собянин предложил москвичам выбрать имя для новорожденной панды и проголосовать в приложении «Активный гражданин» за один из предложенных вариантов: Катюша, Сяо Мо, Мо Мо, Маша, Цзин Дин, Чжен Чжу и другие.

«В Московском зоопарке ровно 100 дней назад родилась панда. Это очень доброе и уникальное для России событие. Мы подобрали несколько вариантов имени для малышки, проголосовать за один из них можно на „Активном гражданине“», — написал он.

Светлана Акулова также пояснила, что все вышеперечисленные варианты выбирались вместе с коллегами из Китая.

«Вместе с коллегами из Китая мы подобрали несколько вариантов. На портале „Активный гражданин“ уже запущено голосование. Присоединяйтесь», — объясняла она.

3 января этого года Собянин в своем личном блоге сообщил, что москвичи выбрали имя Катюша для панды из Московского зоопарка. В голосовании на портале «Активный гражданин» приняли участие порядка 380 тысяч человек.

«С самого начала из 10 предложенных имен лидировали три: Маша, Мо Мо (от первого слога слова „Москва“) и Катюша. Большинством голосов, пусть и с небольшим перевесом в шесть процентных пунктов, — 29% — победил вариант „Катюша“», — рассказал он.

Кто официально является хозяином панд в Москве

Известно, что панды, которые находятся в Московском зоопарке, формально не принадлежат ему, потому что все они являются собственностью Китая и находятся в так называемой аренде. По достижении примерно 15-летнего возраста бамбуковых медведей отправляют в Поднебесную.

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