ПВО за ночь перехватила свыше 30 дронов в ряде регионов России Минобороны России: ПВО за ночь перехватила 33 дрона ВСУ в пяти регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российские системы ПВО за ночь перехватили и нейтрализовали 33 украинских беспилотника в Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Калужской областях страны, сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, ВСУ пытались атаковать регионы России беспилотниками самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (4 БПЛА), Воронежской (4 БПЛА), Курской (1 БПЛА), Брянской (18 БПЛА) и Калужской (6 БПЛА) областей, — говорится в сообщении.

Утром 17 февраля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на подлете к Воронежу дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены три БПЛА самолетного типа, в результате чего повреждения получил частный дом.

О ночных атаках беспилотников также рассказали губернаторы Калужской и Брянской областей. Глава Калужской области Владислав Шапша отметил, что, помимо сбитых ночью четырех дронов, утром были уничтожены еще три. Брянская область подверглась атаке пяти дронов.

Ранее в Белгороде, а также в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области была объявлена угроза ракетной опасности. В пресс-службе мэрии города просили граждан оставаться дома и не подходить к окнам.